https://news.day.az/sport/1717025.html Новый РЕКОРД сезона В чемпионате Азербайджана по мини-футболу зафиксирован новый рекорд сезона. Как сообщает İdman.biz, это произошло в XI туре. Сыграв в гостях с аутсайдером чемпионата "Шамахы", "Зиря" одержала разгромную победу со счетом 16:2. Таким образом команда забила наибольшее количество голов в одной игре. До этого рекорд принадлежал "Бирбаша Баку".
Новый РЕКОРД сезона
В чемпионате Азербайджана по мини-футболу зафиксирован новый рекорд сезона.
Как сообщает İdman.biz, это произошло в XI туре.
Сыграв в гостях с аутсайдером чемпионата "Шамахы", "Зиря" одержала разгромную победу со счетом 16:2. Таким образом команда забила наибольшее количество голов в одной игре.
До этого рекорд принадлежал "Бирбаша Баку". Лидер турнира победил "Атешгях Сураханы" со счетом 15:0.
Отметим, что в сезоне сыграно 77 матчей.
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