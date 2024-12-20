Новый РЕКОРД сезона

В чемпионате Азербайджана по мини-футболу зафиксирован новый рекорд сезона.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в XI туре.

Сыграв в гостях с аутсайдером чемпионата "Шамахы", "Зиря" одержала разгромную победу со счетом 16:2. Таким образом команда забила наибольшее количество голов в одной игре.

До этого рекорд принадлежал "Бирбаша Баку". Лидер турнира победил "Атешгях Сураханы" со счетом 15:0.

Отметим, что в сезоне сыграно 77 матчей.