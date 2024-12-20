"Мы стали свидетелями интересной и напряженной игры. Я очень доволен своей командой. Это последняя игра в году. Меня радует, что футболисты играли с желанием победить. Верю, что с этим желанием, с этой игрой мы сможем сделать хорошие дела".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после матча с футбольной командой "Кяпаз", заявил главный тренер "Сумгайыта" Вагиф Джавадов.

Молодой специалист прокомментировал ничью 0:0, зафиксированную в 18-м туре Премьер-лиги Мисли:

"В начале игры у игроков было мало уверенности в себе. Но несмотря на это, у нас были хорошие атаки. Мы можем играть в футбол, команда может атаковать. Мы просто не смогли завершить атаки голами. Фактор поля, последний матч в году - все это могло сказаться. В целом я доволен командой. Я благодарю своих игроков".