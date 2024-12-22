Команда Эмрели прервала неудачную серию

Команда, в которой играет азербайджанский футболист Махир Эмрели, прервала свою неудачную серию во второй немецкой бундеслиге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Нюрнберг" одержал победу после шести матчей без побед. В 17-м туре команда Махира на своем поле обыграла "Брауншвейг" с минимальным счетом 1:0. Эмрели, находившийся на скамейке запасных, вышел на поле на 78-й минуте игры.

После этой победы "Нюрнберг" набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.