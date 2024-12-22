https://news.day.az/sport/1717354.html Рагимова поучаствовала в победе "Осаско" Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова приняла участие в победе "Осаско" над "Бразилиа Воллей" в 11-м туре чемпионата Бразилии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Осаско" одержал победу со счетом 3:1, а Полина Рагимова набрала шесть очков.
Рагимова поучаствовала в победе "Осаско"
Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова приняла участие в победе "Осаско" над "Бразилиа Воллей" в 11-м туре чемпионата Бразилии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Осаско" одержал победу со счетом 3:1, а Полина Рагимова набрала шесть очков.
Эта победа позволила команде подняться на второе место в чемпионате, при этом "Осаско" уступает лидирующей "Прайе" лишь по худшей разнице партий.
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