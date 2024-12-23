Эльчин Масиев, судья международного класса, получил повышение до I категории ФИФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 33-летний арбитр был награждён за высокий уровень судейства на международных матчах.

Ранее эту категорию получил и Алияр Агаев. Таким образом, впервые в истории азербайджанского футбола два судьи из нашей страны имеют категорию I.

Также стоит отметить, что другой арбитр ФИФА Камал Умудлу продолжит свою деятельность с II категорией.