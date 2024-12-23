https://news.day.az/sport/1717449.html Впервые в истории азербайджанского футбола Эльчин Масиев, судья международного класса, получил повышение до I категории ФИФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 33-летний арбитр был награждён за высокий уровень судейства на международных матчах. Ранее эту категорию получил и Алияр Агаев.
Впервые в истории азербайджанского футбола
Эльчин Масиев, судья международного класса, получил повышение до I категории ФИФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 33-летний арбитр был награждён за высокий уровень судейства на международных матчах.
Ранее эту категорию получил и Алияр Агаев. Таким образом, впервые в истории азербайджанского футбола два судьи из нашей страны имеют категорию I.
Также стоит отметить, что другой арбитр ФИФА Камал Умудлу продолжит свою деятельность с II категорией.
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