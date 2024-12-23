Незаменимые: 1620 минут в 18 играх

Завершилась первая половина сезона 2024/25 в Премьер-лиге Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в оставшихся позади 18 турах во всех играх без замен приняли участие только шесть игроков.

Незаменимые игроки отыграли 1620 минут в 18 матчах. Трое из них - вратари, а трое - полевые игроки.

Только в одном клубе есть больше одного незаменимого. Три игрока "Сумгайыта" отыграли 1620 минут. Половина незаменимых находится в этой команде. Вратарь Мехти Джаннетов, а также полевые игроки Мурад Хачаев и Эльвин Бадалов от стартового до финального свистка находились на поле.

В число полевых игроков, сыгравших по 1620 минут, входит и легионер "Туран Товуза" Эммануэль Хакман. Двое других - вратари. Рикардо Фернандеш в "Шамахы" и Гусейнали Гулиев в "Сабаиле" стали в этом сезоне незаменимыми. Двое из шести незаменимых игроков - легионеры, а четверо - местные игроки.

Отметим, что в первой половине сезона в 18 играх приняли участие 25 игроков.