https://news.day.az/sport/1717736.html Еще одно расставание в "Шамахы" Футбольная команда "Шамахы" рассталась с Рамином Ахмедовым. İdman.biz сообщает, что контракт футболиста истек. В заявлении клуба 23-летнему полузащитнику выразили благодарность за его заслуги и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Ранее "Шамахы" расстался с тремя игроками.
Еще одно расставание в "Шамахы"
Футбольная команда "Шамахы" рассталась с Рамином Ахмедовым.
İdman.biz сообщает, что контракт футболиста истек.
В заявлении клуба 23-летнему полузащитнику выразили благодарность за его заслуги и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Ранее "Шамахы" расстался с тремя игроками.
Отметим, что в сезоне 2024/2025 Рамину довелось сыграть в двух матчах Премьер-лиги Мисли и в одной игре Кубка Азербайджана.
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