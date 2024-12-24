Еще одно расставание в "Шамахы"

Футбольная команда "Шамахы" рассталась с Рамином Ахмедовым.

İdman.biz сообщает, что контракт футболиста истек.

В заявлении клуба 23-летнему полузащитнику выразили благодарность за его заслуги и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Ранее "Шамахы" расстался с тремя игроками.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 Рамину довелось сыграть в двух матчах Премьер-лиги Мисли и в одной игре Кубка Азербайджана.