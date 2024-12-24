"Год, когда Хидаят Гейдаров завоевал мир"

"2024-й стал годом Хидаята Гейдарова".

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет Европейский Союз дзюдо (EJU), посвятивший статью азербайджанскому дзюдоисту под заголовком: "Год, когда Гейдаров завоевал мир".

EJU отметил великолепные результаты Хидаята.

"Он стартовал с победы на чемпионате Европы в Загребе, а всего месяц спустя завоевал титул чемпиона мира в Абу-Даби. Конечной целью Гейдарова являлась победа на Олимпиаде. Некоторые думали, что, возможно, он слишком рано достиг пика и будет бороться за продолжение пути к славе. Но Хидаят доказал неправоту скептиков и в самом сердце Парижа, на фоне знаменитой Эйфелевой башни, возглавив олимпийский пьедестал", - рассказывает сайт EJU.

Сайт сообщает о том, что азербайджанский дзюдоист прошел нелегкий путь.

"Он привлек внимание ранним успехом в юниорском возрасте. Когда Гейдаров вышел на взрослый уровень, его затмил товарищ по команде, серебряный призер Олимпиады Рустам Оруджев. Хидаят попытался пройти квалификацию на Игры в Токио в другой категории, но этого не произошло. И после этого сложного цикла, на который наложилась пандемия, он вернулся в вес до 73 кг.

На этот раз к нему присоединился олимпийский чемпион 2008 года в той же категории Эльнур Мамедли, который приложил все усилия для поддержки и создания чемпиона, которого мы видим сегодня. Кажется, с этим наставничеством Гейдаров добился всего, чего мог, и сделать такой хет-трик в течение трех месяцев - это то, чего мы, возможно, больше никогда не увидим", - подчеркивает портал EJU.