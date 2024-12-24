Место проведения игр "Карабаха" изменено

Место проведения матчей "Карабах" - "Шамаха" в Премьер-лиге Мисли было изменено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом информировала пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Изменение стало возможным благодаря запросу "Карабаха", согласию "Шамахи" и решению ПФЛ. Чтобы агдамский клуб смог лучше подготовиться к важному матчу Лиги Европы, встреча "Шамаха" - "Карабах", которая должна была состояться в третьем круге, была перенесена на место игры "Карабах" - "Шамаха", которая изначально была запланирована на четвертый круг.

В расписании матчей резервных составов клубов изменений не будет.

Следует отметить, что оба поединка между командами пройдут в 2025 году.