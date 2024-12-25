Илона Маска рассматривали в качестве потенциального спонсора "МЮ"

Перед покупкой акций "Манчестер Юнайтед" в 2023 году английский бизнесмен Джим Рэтклифф рассматривал известных американских предпринимателей Илона Маска (генеральный директор компании SpaceX) и Джеффа Безоса (основатель компании Amazon) в качестве потенциальных спонсоров клуба. Об этом сообщает The Athletic.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, Рэтклифф считал, что популярность бренда "Манчестер Юнайтед" способна заинтересовать, как Маска, так и Безоса. Однако подчёркивается, что неясно, как названные предприниматели отреагировали на предложение английского бизнесмена.

24 декабря 2023 года было объявлено, что Рэтклифф приобрёл 25% "Манчестер Юнайтед". При этом семья Глейзеров остаётся мажоритарным акционером "красных дьяволов".