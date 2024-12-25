"Нефтчи" хочет расстаться с четырьмя игроками

Одним из самых активных футбольных клубов во время зимнего перерыва станет "Нефтчи".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Offsideplus.az, руководство недовольно текущими результатами.

Флагман набрал 17 очков в 18 матчах Премьер-лиги Мисли. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Главный тренер команды Самир Абасов уже начал работу по исправлению ситуации. Наставник попросил уйти четырех игроков. Речь идет об Азере Алиеве, Марке Тамаше, Килиане Лебоне и Дембо Дарбо. Главный тренер хочет, чтобы они ушли зимой.

У Азера Алиева нет шансов попасть в основной состав. Частые травмы члена нашей сборной стали причиной потери места в основном составе команды.

Марк Тамаш также не попадает в основной состав. Им активно интересуются азиатские клубы. Румынский футболист также не хочет оставаться в Азербайджане.

У Дембо Дарбо хроническая травма. Самир Абасов хочет, чтобы он покинул команду. Потому что частые травмы влияют на общую результативность команды.

Самир Абасов считает, что Килиан Лебон не играет хорошо. Польза игрока для команды очень мала. По этой причине тренер хочет расстаться с ним зимой.