https://news.day.az/sport/1718275.html Перенесены бои чемпионата Азербайджана 26 декабря в Азербайджане объявлен день траура в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, следовавшего рейсом Баку-Грозный. Как сообщает İdman.biz, по этой причине принято решение о переносе чемпионата Азербайджана по борьбе на один день.
Перенесены бои чемпионата Азербайджана
26 декабря в Азербайджане объявлен день траура в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, следовавшего рейсом Баку-Грозный.
Как сообщает İdman.biz, по этой причине принято решение о переносе чемпионата Азербайджана по борьбе на один день.
Так, соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг пройдут 27 декабря. Победители в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг определятся 28 декабря. Поединки последних двух дней соревнований также пройдут в Бакинском Дворце спорта.
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