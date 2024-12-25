Перенесены бои чемпионата Азербайджана

26 декабря в Азербайджане объявлен день траура в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, следовавшего рейсом Баку-Грозный.

Как сообщает İdman.biz, по этой причине принято решение о переносе чемпионата Азербайджана по борьбе на один день.

Так, соревнования по вольной борьбе в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг пройдут 27 декабря. Победители в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг определятся 28 декабря. Поединки последних двух дней соревнований также пройдут в Бакинском Дворце спорта.