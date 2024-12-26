Шахматисты из Азербайджана завершают год в Нью-Йорке

Сегодня в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие около 300 шахматистов. В мужской категории сыграют 180 участников, а в женской - 109.

Азербайджан будет представлен 15 шахматистами, среди которых Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Расулов, Риад Самедов, Вугар Манафов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркан Мамедъярова.

В первый день чемпионата участники сыграют шесть туров в рапид.

Согласно расписанию, турниры по рапиду пройдут с 26 по 28 декабря, затем последует день отдыха, и с 30 по 31 декабря состоятся соревнования по блицу.

Призовой фонд чемпионата мира составляет 1,5 миллиона долларов.