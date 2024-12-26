"Авиакатастрофа - это большая трагедия, я был в шоке, когда узнал об этом"

"Это большая трагедия, я был шокирован, когда услышал эту новость. Никто не застрахован от несчастных случаев".

Как передает İdman.biz, об этом заявил футболист "Кяпаза" Егор Хвалько.

Белорусский футболист высказал пресс-службе клуба капитаном которого он является, свое мнение о катастрофе пассажирского самолета компании "АЗАЛ", летевшего по маршруту Баку-Грозный:

"Все мы люди, день назад я вернулся домой из Баку на самолете. Я воспользовался воздушным транспортом. Это событие может случиться с каждым из нас. Мы желаем, чтобы подобные происшествия не повторялись в будущем. К счастью, авиакатастрофы редки по сравнению с другими видами транспортных средств. Но это все равно грустно. Люди теряют свои жизни. Как часто летающий человек могу сказать, что перелеты для меня - это стресс. Выражаю соболезнования родственникам погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".

27-летний защитник сделал публикацию на своей странице в социальной сети:

"Это то, что я могу сделать сейчас, мы все молимся за выживших. Моральной поддержкой мы можем помочь раненым, родственникам жертв этого тяжелого события. Также я узнал, что среди погибших и раненых есть и жители Гянджи".

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура в Азербайджане в связи с катастрофой пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря вблизи города Актау.