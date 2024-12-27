Новый трансфер "Сумгайыта"

"Сумгайыт" усилил свою команду новым баскетболистом.

Как сообщает İdman.biz, коллектив пополнил плеймейкер из США Эли Лоуренс.

С баскетболистом ростом 194 см подписан контракт до конца сезона.

24-летний игрок начал свою карьеру в команде "Middle Tennessee Blue Raiders" в 2019 году. В ней он выступал до 2023 года.

Его последней командой был "Texas A&M Aggies".