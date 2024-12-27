https://news.day.az/sport/1718861.html Новый трансфер "Сумгайыта" "Сумгайыт" усилил свою команду новым баскетболистом. Как сообщает İdman.biz, коллектив пополнил плеймейкер из США Эли Лоуренс. С баскетболистом ростом 194 см подписан контракт до конца сезона. 24-летний игрок начал свою карьеру в команде "Middle Tennessee Blue Raiders" в 2019 году. В ней он выступал до 2023 года.
Новый трансфер "Сумгайыта"
"Сумгайыт" усилил свою команду новым баскетболистом.
Как сообщает İdman.biz, коллектив пополнил плеймейкер из США Эли Лоуренс.
С баскетболистом ростом 194 см подписан контракт до конца сезона.
24-летний игрок начал свою карьеру в команде "Middle Tennessee Blue Raiders" в 2019 году. В ней он выступал до 2023 года.
Его последней командой был "Texas A&M Aggies".
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