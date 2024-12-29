Day.Az представляет интервью İdman.biz со спортивным директором Федерации баскетбола Азербайджана Тургаем Зейтингезом.

- Как вы оцениваете уходящий 2024 год для азербайджанского баскетбола?

- Для нас он прошел хорошо. Это был стартовый год для будущего азербайджанского баскетбола. Матчи лиги также различались по уровню конкуренции. Наши сборные юношей до 18 лет и девушек до 16 лет завоевали золотые медали в дивизионе С чемпионата Европы. Наша женская команда 3х3 дебютировала на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Одним словом, это был ценный год для азербайджанского баскетбола.

- Вы отметили нашу команду по баскетболу 3х3. Что дало их участие в Олимпиаде следующему поколению?

- Мы очень гордимся тем, что наша команда была представлена ​​на Играх-2024 в Париже. Особенно нас воодушевил тот факт, что мы победили США, родину баскетбола, и что все говорили об азербайджанском баскетболе. В составе из пяти спортсменок было два легионера. Но это был шаг, предпринятый для достижения результата. Наша цель - чтобы местные спортсмены попали в национальную сборную, и я думаю, что участие в Олимпиаде принесет пользу следующему поколению. Верю, что это произойдет.

- То есть в новом году эта команда будет состоять из местных игроков?

- Мерседес Уолкер покинула нас. Возраст у Татьяны Денискиной и Дины Ульяновой большой. Вот почему мы начали строить планы. В настоящее время в состав нашей команды входят такие известные игроки мирового баскетбола, как Тиффани Хейс и Брианна Фрейзер. Кроме того, я думаю, что Александра Молленхаузер останется в составе надолго. У нас уже есть очень хорошие местные баскетболистки 2007-2008 годов рождения. Они также скоро нам помогут. Они будут работать над тем, чтобы высоко поднять наш флаг. Верю в это.

- Как вы оцениваете год для нашей основной сборной? Довольны ли вы выступлением нашей мужской сборной в первом отборочном этапе европейской зоны чемпионата мира 2027 года?

- Последние два матча мы проиграли из-за невезения. У нас были очень серьезные потери. Амиль Гамзаев и Эндер Поладханлы отсутствовали на сборах из-за травм. В феврале следующего года нас ждут еще две игры. Если мы их выиграем, у нас будет шанс выйти в следующий этап. По этой причине будем бороться до конца. В то же время мы работаем над развитием наших молодых игроков. Верю, что наша основная сборная также добьется успешных результатов в ближайшем будущем.

- Как бы вы оценили год для младших возрастных групп, добившихся успешных результатов?

- Год был бы более успешным, если бы сборные девушек до 18 лет и юношей до 16 лет также завоевали золотые медали в дивизионе C. В следующем году наши национальные сборные U-16 и U-18, состоящие из девушек и юношей, будут соревноваться в дивизионе B. Для нас это будет сложно. Но это полезно с точки зрения возможности увидеть себя со стороны. Если хотим повысить свой уровень, нам нужно соревноваться в более высоких дивизионах, с более сильными командами. Я ожидаю хороших результатов от наших баскетболистов.

- Часть сезона 2024/2025 в Азербайджанской баскетбольной лиге позади. Оправдали ли последние девять туров ваши ожидания?

- Чемпионат - это арена очень хороших и интересных матчей. Ни в одной из групп не осталось ни одной непобежденной команды. В группе B за первое место борются "Гянджа", "Орду" и "Шеки". У всех трех команд есть шанс на победу. Также потерпел поражение "Сабах", сильнейшая команда группы А. В январе и феврале у нас пройдут матчи Кубка Азербайджана. Я думаю, что это будет конкурентное соревнование, открытое для сюрпризов. Еще один момент, который радует нас в лиге, - это выступление азербайджанских баскетболистов. Эндер Поладханлы и Ширзад Ширзадов проводят отличный сезон в "Сабахе", Акпер Мамедов в "НТД", а Исмаил Абдуллаев и Намик Гусейнли - в "Абшероне". Мы можем выделить Садеттина Доната в "Сумгайыте", Кямрана Мамедова в "Нефтчи", Назара Гулиева в "Нахчыване" и Рашида Аббасова в "Лянкаране". Мы видим очень интересные с точки зрения конкуренции матчи, которые очень важны для наших баскетболистов. Я верю, что так будет продолжаться до конца.

- Какие новшества можно ожидать в азербайджанском баскетболе в 2025 году?

- Мы хотим успешно завершить лигу. Наши сборные выступят на чемпионате Европы. Кроме того, мы рассматриваем другой формат для молодежной лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы также планируем нововведения, касающиеся лиги U-12. Надеюсь, что мы также попадем на чемпионат мира из отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу 3х3, который пройдет в Баку в мае. Желаю, чтобы Новый год стал успешным для азербайджанского баскетбола, спорта и нашей страны, а также успешным годом для всех.