"Когда чемпионат стартовал, было понятно, что "Карабах" станет чемпионом и этого сезона. Эта команда сильнее всех в национальном чемпионате. Неплохо наша команда выступает и в Лиге Европы. Для повышения эффективности необходимы трансферы. Мы верим, что в следующем году увидим успех "Карабаха" в еврокубках".

Как сообщает Day.Az, об этом Sportal.az заявил бывший нападающий "Карабаха" Самир Мусаев.

Опытный нападающий агдамского клуба заявил, что у "Карабаха", которому в двух ближайших матчах Лиги Европы предстоит встретиться с ФКСБ и "Олимпиакосом", высокие шансы на победу:

"Конечно, "Карабах" выиграет эти матчи. Мы твердо в это верим. Потому что "Карабах" играет в футбол лучше своих соперников. Наша команда также идет своим путем во внутреннем чемпионате. По моему мнению, в Премьер-лиге нет команды, которая могла бы побороться с "Карабахом" за чемпионство. Все команды это знают. При этом учтем, что "Карабах" выступает как в чемпионате, так и в еврокубках. Но пока нет команды, способной с ним сразиться".

По словам Мусаева, если лимит на легионеров будет отменен в новом сезоне, то местным игрокам придется нелегко:

"Из-за отмены лимита возникнут трудности. Местным футболистам придется трудиться усерднее. Потому что конкуренция возрастет. Но если команды приглашают и играют с бесполезными иностранными игроками, то местные футболисты, можно сказать, исчезнут. Чтобы не потерять местных игроков, также должен повыситься уровень Первой лиги".