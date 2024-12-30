Доходы от штрафов пилотов "Формулы-1" выросли втрое

В "Формуле-1" существует немало наказаний для пилотов и команд, нарушающих правила.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, одним из форматов санкций является наложение финансовых штрафов, которые исчисляются сотнями, тысячами и десятками тысяч евро. Все эти средства направляются на счета Международной автомобильной федерации (FIA).

Журналисты испанского издания "Marca" подсчитали все официально озвученные по ходу сезона-2024 финансовые штрафы "Формулы-1", чтобы выявить общую сумму, на которую были наказаны участники чемпионата мира.

За прошлый сезон сумма штрафов в серии составила 332 900 евро, что втрое больше, чем было в 2023 году.

Отметим, стюарды и FIA неоднократно критиковались гонщиками, командами, журналистами и болельщиками за непоследовательное наказание в адрес разных пилотов за похожие нарушения.