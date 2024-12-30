Главным неудачником уходящего 2024 года, несомненно, станет азербайджанская футбольная команда "Нефтчи".

İdman.biz сообщает, что "черно-белые", утратившие белую сторону своих цветов, переживают самые черные дни.

Бакинская команда, пережившая очередное фиаско в сезоне 2023/24 Премьер-лиги Мисли, не смогла попасть в еврокубки. Непрофессиональные действия "Нефтчи", который, как ожидалось, должен был оправиться после этой крупной неудачи, - ненужные трансферы и необоснованные назначения - поставили команду в еще худшее положение.

"Черно-белые", которые рискуют второй раз подряд остаться без еврокубков, а вероятность этого считается весьма высокой, демонстрируют верность знаменитой фразе "Нефтчи снова проиграл" в сезоне 2024/25.

Тот факт, что "черно-белые" после 18 туров находятся на восьмом месте, - трагедия. Столь низкое положение среди 10 команд редко было в истории команды.

Рассмотрим период с декабря 2009 года, когда в клуб пришел самый успешный президент в истории "Нефтчи" Садых Садыхов, по настоящее время. "Черно-белые", выступавшие успешно при Садыхове, после его ухода пережили неудачные дни. Но за эти 16 сезонов хуже нынешнего не было. С 2009 года "Нефтчи" ни разу не встречал Новый год на восьмом месте.

2009/10 - четвертое место

2010/11 - первое

2011/12 - первое

2012/13 - четвертое

2013/14 - третье

2014/15 - третье

2015/16 - шестое

2016/17 - седьмое

2017/18 - пятое

2018/19 - первое

2019/20 - второе

2020/21 - первое

2021/22 - третье

2022/23 - третье

2023/24 - третье

2024/25 - восьмое