Фиаско 2024 года: черные дни "Нефтчи"
Главным неудачником уходящего 2024 года, несомненно, станет азербайджанская футбольная команда "Нефтчи".
İdman.biz сообщает, что "черно-белые", утратившие белую сторону своих цветов, переживают самые черные дни.
Бакинская команда, пережившая очередное фиаско в сезоне 2023/24 Премьер-лиги Мисли, не смогла попасть в еврокубки. Непрофессиональные действия "Нефтчи", который, как ожидалось, должен был оправиться после этой крупной неудачи, - ненужные трансферы и необоснованные назначения - поставили команду в еще худшее положение.
"Черно-белые", которые рискуют второй раз подряд остаться без еврокубков, а вероятность этого считается весьма высокой, демонстрируют верность знаменитой фразе "Нефтчи снова проиграл" в сезоне 2024/25.
Тот факт, что "черно-белые" после 18 туров находятся на восьмом месте, - трагедия. Столь низкое положение среди 10 команд редко было в истории команды.
Рассмотрим период с декабря 2009 года, когда в клуб пришел самый успешный президент в истории "Нефтчи" Садых Садыхов, по настоящее время. "Черно-белые", выступавшие успешно при Садыхове, после его ухода пережили неудачные дни. Но за эти 16 сезонов хуже нынешнего не было. С 2009 года "Нефтчи" ни разу не встречал Новый год на восьмом месте.
2009/10 - четвертое место
2010/11 - первое
2011/12 - первое
2012/13 - четвертое
2013/14 - третье
2014/15 - третье
2015/16 - шестое
2016/17 - седьмое
2017/18 - пятое
2018/19 - первое
2019/20 - второе
2020/21 - первое
2021/22 - третье
2022/23 - третье
2023/24 - третье
2024/25 - восьмое
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