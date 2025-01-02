https://news.day.az/sport/1720087.html

Объявлена дата Гран-При Азербайджана Формулы-1

Формула-1 объявила календарь на 2025 год. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что сезон будет состоять из 24 этапов. Гран-при Азербайджана станет 17-й гонкой сезона. Она пройдет в Баку 19-21 сентября. 1. Мельбурн (Австралия) - 14-16 марта 2. Шанхай (Китай) - 21-23 марта 3. Судзука (Япония) - 4-6 апреля 4.