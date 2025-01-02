Объявлена дата Гран-При Азербайджана Формулы-1
Формула-1 объявила календарь на 2025 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что сезон будет состоять из 24 этапов.
Гран-при Азербайджана станет 17-й гонкой сезона. Она пройдет в Баку 19-21 сентября.
1. Мельбурн (Австралия) - 14-16 марта
2. Шанхай (Китай) - 21-23 марта
3. Судзука (Япония) - 4-6 апреля
4. Сахир (Бахрейн) - 11-13 апреля
5. Джидда (Саудовская Аравия) - 18-20 апреля
6. Майами (США) - 2-4 мая
7. Имола (Италия) - 16-18 мая
8. Монако (Монако) - 23-25 мая
9. Барселона (Испания) - 30 мая - 1 июня
10. Монреаль (Канада) - 13-15 июня
11. Шпильберг (Австрия) - 27-29 июня
12. Сильверстоун (Великобритания) - 4-6 июля
13. Спа-Франкоршам (Бельгия) - 25-27 июля
14. Будапешт (Венгрия) - 1-3 августа
15. Зандворт (Нидерланды) - 29-31 августа
16. Монца (Италия) - 5-7 сентября
17. Баку (Азербайджан) - 19-21 сентября
18. Сингапур (Сингапур) - 3-5 октября
19. Остин (США) - 17-19 октября
20. Мехико (Мексика) - 24-26 октября
21. Сан-Паулу (Бразилия) - 7-9 ноября
22. Лас-Вегас (США) - 20-22 ноября
23. Лусаил (Катар) - 28-30 ноября
24. Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ) - 5-7 декабря
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