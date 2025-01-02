Рагимова начала год в ранге самой эффективной нападающей в Бразилии

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова начала новый год, став самой результативной нападающей бразильской лиги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по данным статистики, игрок клуба "Осаско" в настоящий момент возглавляет список бомбардиров чемпионата. Согласно сравнительной таблице, которая отражает процент успешных атак, Полина занимает первое место с показателем 55,42%. На втором месте расположена нападающая "Прайи" Карол Гаттас (51,14%), а замыкает тройку лучших Таиса из "Минаса" (50,6%).

На данный момент "Осаско" находится на втором месте в регулярном чемпионате.