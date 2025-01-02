Хет-трик от "Карабаха"

Первая половина чемпионата Премьер-лиги Мисли по футболу запомнилась доминированием "Карабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамская команда потеряла всего семь очков в 18 играх.

Под руководством Гурбана Гурбанова команда набрала 47 очков из 54 возможных, потерпев одно поражение и дважды сыграв вничью. Это один из лучших результатов в истории чемпионатов страны.

Говоря о результатах после первых 18 туров, стоит отметить, что это всего лишь четвертый случай в истории, когда команда потеряла семь очков или меньше в таком количестве игр.

С сезона 1995/96 за победу начали начислять три очка. Абсолютный рекорд был установлен два года назад, когда "Карабах" набрал 50 очков.

Это уже третий случай, когда команда набирает 47 очков. В сезоне 1999/2000 "Шамкир" набрал 47 очков, а в 2004 году это удалось сделать "Карабаху". Повторив свой результат 21-летней давности, агдамская команда в третий раз потеряла семь и менее очков за 18 туров. Таким образом, "Карабах" установил "хет-трик" по этому показателю.

Если посмотреть на общую картину, то три из четырех таких достижений принадлежат "Карабаху".

Однако схожие или даже лучшие результаты были зафиксированы в первых четырех чемпионатах, когда за победу начисляли два очка. В 1992 году "Нефтчи" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, набрав 34 очка. Это соответствует рекорду в 51 балл по сегодняшним правилам.

В сезоне 1994/95 отличился "Кяпаз", который набрал 33 очка за 15 побед и три ничьи. В нынешнем формате у команды было бы 48 очков.

На данный момент "Карабах" опережает второго "Араз-Нахчыван" на восемь очков.