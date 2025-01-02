Жуниньо среди лучших бомбардиров Европы

Мы уже оставили 2024 год позади. Болельщики футбола стали свидетелями многочисленных голов в клубных турнирах по европейскому футболу, проходящих по системе осень-весна, перед зимним перерывом, а также в матчах национальных сборных в Лиге наций УЕФА.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz предлагает вашему вниманию список футболистов, которые в первой половине этого сезона на континентальных турнирах доставили наибольшую радость своим болельщикам до нового года.

Этот сезон Лиги чемпионов запомнился демонстрацией бомбардирского мастерства нападающего азербайджанской команды. Несмотря на то, что Олавио Жуниньо забил шесть голов за "Карабах" в четырех играх квалификационных раундов, в двух играх плей-офф он не смог забить ни одного гола, и его команда не смогла продолжить свой путь в Этапе лиги. Несмотря на это, Жуниньо был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, принимая во внимание все этапы. Лишь 26 ноября нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, забивший свой седьмой гол в компенсированное время в пятом туре Этапа, смог обойти бразильского легионера "Карабаха". Левандовски в настоящее время занимает первое место с семью голами. Помимо Жуниньо, еще трое игроков забили по шесть голов. Это Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд"), Рафинья ("Барселона") и Джонатан Давид ("Лилль"). Лучшими бомбардирами этого этапа стали Левандовски (семь), Гирасси и Рафинья (по шесть), забившие все свои голы на этапе лиги.

Янис Икауниекс из латвийского РФШ лидирует с семью голами на всех этапах Лиги Европы. Барнабас Варга из "Ференцвароша", Венгрия, забил шесть голов. Пять из этих голов Варга забил на этапе лиги. Среди тех, кто разделяет с ним звание лучшего бомбардира на данном этапе с пятью голами, - Саму ("Порту"), Расмус Хойлунд ("Манчестер Юнайтед") и Юнус Акгюн ("Галатасарай").

В Лиге конференций лидирует Кшиштоф Пёнтек ("Башакшехир"), забивший девять голов на всех этапах. Кристофер Нкунку ("Челси") забил семь голов. Поскольку эти два игрока забили пять своих голов на этапе чемпионата, лучшим бомбардиром основного этапа стал еще один игрок "Челси" Марк Гиу, который забил все свои голы в этой части турнира, отличившись шесть раз. По пять голов забили Афимику Пулулу ("Ягеллония"), Милош Пантович ("Бачка Топала") и Джонни Кенну ("Шемрок Роверс").

Криштиану Роналду - лучший бомбардир Лиги наций УЕФА. Португальская звезда уверенно лидирует в списке бомбардиров с пятью голами. У семи игроков по три гола.