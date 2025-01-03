Ряд клубов Ла Лиги может подать иск против "Барселоны"

Если испанской футбольной команде "Барселона" удастся каким-либо образом зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, клубы Ла Лиги могут подать в суд на представителей Каталонии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал Sport.es.

Некоторые клубы планируют обратиться в суд с требованием аннулировать текущий сезон чемпионата Испании, если руководство Ла Лиги поддастся давлению президента "Барселоны" Жоана Лапорты и примет положительное решение о регистрации этих игроков.

Напомним, что на данный момент "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 38 очками по итогам 19 матчей.