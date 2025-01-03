https://news.day.az/sport/1720279.html Ряд клубов Ла Лиги может подать иск против "Барселоны" Если испанской футбольной команде "Барселона" удастся каким-либо образом зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, клубы Ла Лиги могут подать в суд на представителей Каталонии. Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал Sport.es.
Ряд клубов Ла Лиги может подать иск против "Барселоны"
Если испанской футбольной команде "Барселона" удастся каким-либо образом зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, клубы Ла Лиги могут подать в суд на представителей Каталонии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал Sport.es.
Некоторые клубы планируют обратиться в суд с требованием аннулировать текущий сезон чемпионата Испании, если руководство Ла Лиги поддастся давлению президента "Барселоны" Жоана Лапорты и примет положительное решение о регистрации этих игроков.
Напомним, что на данный момент "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 38 очками по итогам 19 матчей.
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