FIG признала успех сборной Азербайджана в аэробике на чемпионате мира

Международная федерация гимнастики (FIG), отмечая знаковые моменты прошедшего года в аэробике, отметила результат сборной Азербайджана на чемпионате мира в Песаро (Италия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, смешанная пара Медина Мустафаева - Владимир Долматов вписала на мундиале новую главу в историю отечественной гимнастики, о чем рассказывает FIG.

Выступление спортсменов оно охарактеризовало как "Азербайджанская сенсация".

"До этого момента единственным коронным моментом для команды был титул чемпиона мира по аэробным танцам в 2021 году. Пока Медина Мустафаева, к слову, последняя спортсменка того состава, все еще участвующая в соревнованиях, не вырвалась вперед с Владимиром Долматовым. Мягкая, чувственная программа под песню Дункана Лоуренса "Loving You Is A Losing Game" позволила им выиграть серебряные награды", - отмечает FIG.