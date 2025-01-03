Объявлен новый главный тренер «Араз-Нахчывана»

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" продолжит работу с новым главным тренером после зимнего перерыва.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, последний чемпион договорился с Евгением Куксевичем.

Контракт с российским специалистом будет рассчитан на 5 месяцев + 1 год.

В разные годы он тренировал российские команды "Сибиряк" и "Норильский никель". 53-летний Куксевич в качестве тренера завоевал серебряную и бронзовую медали чемпионата России, а также кубок страны в сезоне 2019/2020.

Отметим, что "Араз-Нахчыван", начавший сезон под руководством Виталия Борисова, позже тренировал Предраг Райич. Команда занимает 3-е место с 16 очками после 8 туров в Высшей лиге и отстает от лидера "Баку Файр" на 6 очков.