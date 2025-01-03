Нападающий азербайджанской футбольной команды "Карабах" Олавио Жуниньо, находящийся на пороге Ла Лиги, с нетерпением ждет момента, когда агдамский клуб и "Севилья" достигнут соглашения по финансовым вопросам. Бразильского форварда ждут футбольные болельщики в городе, который прославился после выхода в 1816 году оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник".

İdman.biz взглянул на прошлое и настоящее футбольного клуба "Севилья", который сказал свое веское слово в мировом футболе, выиграв Кубок УЕФА и Лигу Европы в 21 веке и став командой с наибольшим количеством побед в турнире.

Клуб был основан в 1890 году. Клуб, единственный раз ставший чемпионом Ла Лиги в сезоне 1945/46, в середине века еще четыре раза становился вторым. Именно в этот период он выиграл 3 из 5 Кубков Испании.

"Севилья", которая в конце 90-х и начале 2000-х годов металась между Ла Лигой и низшими дивизионами, с 2004 года является постоянным участником еврокубков. Лишь в сезоне 2012/2013 и в текущем ей не удалось пробиться на континентальные турниры.

За этот период команда дважды выиграла Кубок УЕФА (2005/2006, 2006/2007) и заменившую его Лигу Европы - пять раз (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2019/2020, 2022/ 2023), установив рекорд турнира. В то же время в 2006 году она также выиграла Суперкубок Европы.

Вернувшись в число сильнейших в современной эпохе в национальном чемпионате, наибольшим успехом команды стало двукратное завоевание третьего места (2006/2007, 2008/2009), вследа за двумя испанскими грандами. "Севилья", которая трижды подряд финишировала на 4-м месте в сезонах 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, теперь преодолела кризис. Команда, занявшая 12-е место в следующем сезоне, в прошлом сезоне была 14-й и сейчас находится на той же позиции, проведя всего 18 игр.

За последнее время "Севилья" четыре раза выходила в финал Кубка Испании, одержав две победы (2006/2007, 2009/2010) и один раз завоевав Суперкубок Испании (2007).

Команда, набравшая в настоящее время 22 очка в 18 играх национального чемпионата при 6 победах и 4 ничьих, ищет способы, в рамках своих финансовых возможностей, вернуть былую славу. Попутно команда из Севильи нацелилась на бразильца из "Карабаха", который за последние два сезона сделал себе имя в Лиге Европы.

Команда, которая понимает, что бельгиец конголезского происхождения Доди Лукебакио в одиночку не сможет далеко уйти с 8 голами, нуждается в сильной поддержке впереди, учитывая ограниченные возможности забить голы у других игроков. Никто в команде не забил больше 2 голов, за исключением Лукебакио.

Необходимо также усилить игру полузащиты и защитной линии, пропустившей 27 мячей. Но приоритетное направление - атака.

Что касается трансферных планов на других фронтах, "Севилья" уже достигла принципиального соглашения об условиях контракта с Рубеном Варгасом, полузащитником доминиканского происхождения из клуба Бундеслиги "Аугсбург" и сборной Швейцарии, стоимость трансфера составляет 7 миллионов евро. Ожидается, что 26-летний вингер подпишет контракт до 2030 года к понедельнику.

"Севилья" попытается решить трансфер Жуниньо в ближайшие дни.