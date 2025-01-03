Мариана Василева выдвинута в Исполнительный комитет EOC

Европейские олимпийские комитеты (EOC) объявили список кандидатов на членство в руководстве и Исполнительном комитете организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, среди кандидатов также заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

Она включена в список кандидатов на должность члена Исполнительного комитета. Здесь утверждены 19 кандидатов на 12 должностей.

Отметим, что единственным претендентом на пост президента EOC является нынешний лидер, грек Спирос Капралос.