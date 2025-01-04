Объявлена ​​программа Высшей лиги по волейболу

В Высшей лиге по волейболу среди мужских и женских команд пройдут очередные игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что новый год начнется с соревнований мужских команд.

Игры IV тура пройдут 7-8 января. Все три матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Девятого января состоится пятый тур женских соревнований. Матчи пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта и в спортзале волейбольного клуба UNEC.

Премьер-лига (мужчины)
IV тур
7 января
16:00. МОИК - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. "Муров Аз Терминал" - "Хиласэдиджи"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

8 января
IV тур
16:00. "Нефтчи" - "Генджлер"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Премьер-лига (жен)
V тур
9 января
16:00. "Муров Аз Терминал" - "Абшерон"
Волейбольный центр ГИН

18:00. "Азеррейл" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00. UNEC - "Национальная Академия Авиации"
ВК UNEC