Объявлена программа Высшей лиги по волейболу
В Высшей лиге по волейболу среди мужских и женских команд пройдут очередные игры.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что новый год начнется с соревнований мужских команд.
Игры IV тура пройдут 7-8 января. Все три матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Девятого января состоится пятый тур женских соревнований. Матчи пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта и в спортзале волейбольного клуба UNEC.
Премьер-лига (мужчины)
IV тур
7 января
16:00. МОИК - "Азеррейл"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. "Муров Аз Терминал" - "Хиласэдиджи"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
8 января
IV тур
16:00. "Нефтчи" - "Генджлер"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Премьер-лига (жен)
V тур
9 января
16:00. "Муров Аз Терминал" - "Абшерон"
Волейбольный центр ГИН
18:00. "Азеррейл" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
17:00. UNEC - "Национальная Академия Авиации"
ВК UNEC
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