Президента "Барселоны" призывают к отставке

Оппозиционные группы в руководстве "Барселоны" призвали к немедленной отставке президента Жоана Лапорты и правления клуба.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz сообщает, что десять групп, платформ и ассоциаций, связанных с каталонским клубом, опубликовали соответствующее заявление.

В авангарде этого требования находятся лидеры "Si al Futur" и "Some un clam" - кандидаты на пост президента клуба Виктор Фонт и Жоан Кампруби соответственно. Если Лапорта откажется принять их требования, оппозиция может вынести президенту вотум недоверия.

Одной из главных причин такого решения является невозможность клуба зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора (что Королевская испанская федерация футбола и Ла Лига уже официально подтвердили), а также процесс продления контракта с Nike.