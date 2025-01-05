Определился победитель "Суперкубка" по човкену

В крытом манеже Конноспортивного комплекса "Бина" состоялся финальный матч "Суперкубка" по човкену, организованному Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие, начавшееся с исполнения государственного гимна, продолжилось торжественной церемонией закрытия.

На церемонии закрытия образцовый оркестр Государственной пограничной службы, танцевальный ансамбль и известные артисты исполнили различные музыкальные и танцевальные номера.

В матче за "Суперкубок" победитель Профессиональной лиги по човкену "Серхедчи" встретился с обладателем "Кубка Президента" по човкену "Элитом". В итоге напряженной и динамичной игры команда "Серхедчи" одержал победу со счетом 1:0 и стал обладателем "Суперкубка".

Президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов вручили команде-победителю "Суперкубок".