Роналду может завершить карьеру

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду поделился мыслями о возможном завершении своей карьеры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Team Talk.

Один из самых титулованных игроков современности заявил, что приближается момент, когда он будет готов оставить профессиональный спорт. Роналду отметил, что его решение будет основываться на внутреннем ощущении и готовности открыть новую главу в жизни. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди фанатов, для которых Роналду остается не только кумиром, но и символом эпохи мирового футбола.