https://news.day.az/sport/1720798.html Олимпийский призер Азербайджана укрепил свои позиции в мировом рейтинге Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Париже, остался на втором месте в обновленном рейтинге Международной федерации таэквондо.
Олимпийский призер Азербайджана укрепил свои позиции в мировом рейтинге
Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Париже, остался на втором месте в обновленном рейтинге Международной федерации таэквондо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации таэквондо Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории до 58 кг, продолжает занимать высокие позиции. Лидером рейтинга по-прежнему является южнокорейский атлет Пак Тхэ Джун, который победил Магомедова в финале Олимпийских игр в Париже.
Напомним, что в решающем поединке Олимпиады Гашим Магомедов получил травму, из-за которой бой завершился досрочно, но это не помешало ему завоевать серебро.
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