Олимпийский призер Азербайджана укрепил свои позиции в мировом рейтинге

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Париже, остался на втором месте в обновленном рейтинге Международной федерации таэквондо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации таэквондо Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории до 58 кг, продолжает занимать высокие позиции. Лидером рейтинга по-прежнему является южнокорейский атлет Пак Тхэ Джун, который победил Магомедова в финале Олимпийских игр в Париже.

Напомним, что в решающем поединке Олимпиады Гашим Магомедов получил травму, из-за которой бой завершился досрочно, но это не помешало ему завоевать серебро.