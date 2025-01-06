https://news.day.az/sport/1720845.html Стамбульское назначение Фуада Агаева Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Фуад Агаев получил первое еврокубковое назначение в наступившем году. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет работать на ответном матче стадии плей-офф Кубка ЕКВ среди женских команд между "Тюрк Хава Йоллары" и бельгийским "Астериксом".
Стамбульское назначение Фуада Агаева
Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Фуад Агаев получил первое еврокубковое назначение в наступившем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет работать на ответном матче стадии плей-офф Кубка ЕКВ среди женских команд между "Тюрк Хава Йоллары" и бельгийским "Астериксом". Встреча состоится 23 января в Стамбуле.
Еще одним арбитром игры будет Агнес Баткаи-Катона (Венгрия).
Для Агаева это будет третье еврокубковое назначение в текущем сезоне.
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