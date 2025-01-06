Стамбульское назначение Фуада Агаева

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Фуад Агаев получил первое еврокубковое назначение в наступившем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет работать на ответном матче стадии плей-офф Кубка ЕКВ среди женских команд между "Тюрк Хава Йоллары" и бельгийским "Астериксом". Встреча состоится 23 января в Стамбуле.

Еще одним арбитром игры будет Агнес Баткаи-Катона (Венгрия).

Для Агаева это будет третье еврокубковое назначение в текущем сезоне.