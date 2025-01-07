https://news.day.az/sport/1721038.html

Первый тур чемпионата в новом году

Сегодня будет дан старт IV туру чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд. Как передает İdman.biz, откроют игровой день МОИК и "Азеррейл", а затем на площадку выйдут "Муров Аз Терминал" и "Хиласэдиджи". Высшая лига 7 января 16:00. МОИК - "Азеррейл" 18:00. "Муров Аз Терминал" - "Хиласэдиджи"