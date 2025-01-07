https://news.day.az/sport/1721038.html Первый тур чемпионата в новом году Сегодня будет дан старт IV туру чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд. Как передает İdman.biz, откроют игровой день МОИК и "Азеррейл", а затем на площадку выйдут "Муров Аз Терминал" и "Хиласэдиджи". Высшая лига 7 января 16:00. МОИК - "Азеррейл" 18:00. "Муров Аз Терминал" - "Хиласэдиджи"
Первый тур чемпионата в новом году
Сегодня будет дан старт IV туру чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, откроют игровой день МОИК и "Азеррейл", а затем на площадку выйдут "Муров Аз Терминал" и "Хиласэдиджи".
Высшая лига
7 января
16:00. МОИК - "Азеррейл"
18:00. "Муров Аз Терминал" - "Хиласэдиджи"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
"Муров Аз Терминал"
|
3
|
3
|
0
|
9-0
|
225-141
|
9
|
2
|
"Хиласэдиджи"
|
3
|
3
|
0
|
9-1
|
245-182
|
9
|
3
|
"Нефтчи"
|
3
|
2
|
1
|
6-5
|
239-229
|
5
|
4
|
"Азеррейл"
|
3
|
1
|
2
|
6-6
|
270-252
|
4
|
5
|
"Гянджляр"
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
137-225
|
0
|
6
|
МОИК
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
137-225
|
0
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