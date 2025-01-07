Первый тур чемпионата в новом году

Сегодня будет дан старт IV туру чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, откроют игровой день МОИК и "Азеррейл", а затем на площадку выйдут "Муров Аз Терминал" и "Хиласэдиджи".

Высшая лига

7 января

16:00. МОИК - "Азеррейл"

18:00. "Муров Аз Терминал" - "Хиласэдиджи"

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

"Муров Аз Терминал"

3

3

0

9-0

225-141

9

2

"Хиласэдиджи"

3

3

0

9-1

245-182

9

3

"Нефтчи"

3

2

1

6-5

239-229

5

4

"Азеррейл"

3

1

2

6-6

270-252

4

5

"Гянджляр"

3

0

3

0-9

137-225

0

6

МОИК

3

0

3

0-9

137-225

0