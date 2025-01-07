Объявлено время первой игры "Карабаха"

Определилось время и место проведения первой игры азербайджанской футбольной команды "Карабах" в 2025 году.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.

Команда Гурбана Гурбанова проведет свой первый матч девятого января в рамках подготовки ко второй половине сезона. Матч с "Кяпазом" начнется в 14:00. Игра пройдет на стадионе "Азерсун Арена".

Отметим, что первая половина сезона Премьер-лиги начнется 19 января.