https://news.day.az/sport/1721048.html Объявлено время первой игры "Карабаха" Определилось время и место проведения первой игры азербайджанской футбольной команды "Карабах" в 2025 году. Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба. Команда Гурбана Гурбанова проведет свой первый матч девятого января в рамках подготовки ко второй половине сезона. Матч с "Кяпазом" начнется в 14:00.
Объявлено время первой игры "Карабаха"
Определилось время и место проведения первой игры азербайджанской футбольной команды "Карабах" в 2025 году.
Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.
Команда Гурбана Гурбанова проведет свой первый матч девятого января в рамках подготовки ко второй половине сезона. Матч с "Кяпазом" начнется в 14:00. Игра пройдет на стадионе "Азерсун Арена".
Отметим, что первая половина сезона Премьер-лиги начнется 19 января.
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