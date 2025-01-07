"Если такой клуб, как "Севилья", настаивает на подписании контракта с игроком, это означает, что они верят в его потенциал".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ бывший румынский футболист Рауль Русеску, в прошлом выступавший за испанскую команду "Севилья", комментируя переход Жуниньо из азербайджанской команды "Карабаха" в андалузский клуб.

Он отметил, что Жуниньо в "Севилье" будет нелегко:

"Севилья" - команда с большими целями. Для каждого игрока большая честь играть за этот клуб. Каждый игрок, который носит футболку этой команды, должен повышать свой уровень и адаптироваться к ней. Конкуренция там очень сильная. Жуниньо может быть продуктивен в Испании. Я не сомневаюсь в этом. Этот трансфер положительно повлияет на его карьеру. Желаю удачи. Надеюсь, все пойдет по желанию бразильца".

Отметим, что, несмотря на отсутствие официального заявления, "Карабах" и "Севилья" достигли соглашения о переходе бразильского футболиста.