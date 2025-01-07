Коцоев показал нашивку олимпийского чемпиона

Азербайджанские дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) начали носить золотые нашивки олимпийских чемпионов на обратной стороне своих кимоно.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, у Международной федерации (IJF) есть два вида нашивок: красные для чемпионов мира и золотые - для победителей Летних Игр. Красные дзюдоисты носят до следующего ЧМ, а золотые - на протяжении всего нового цикла.

Поэтому Гейдаров и Коцоев, являющиеся и чемпионами мира, выступают в золотых нашивках на протяжении четырех лет, вплоть до Лос-Анджелеса.

А в случае защиты титула в США наши дзюдоисты сохранят их еще на четыре года.

Коцоев уже продемонстрировал золотую нашивку олимпийского чемпиона во время первой тренировки на сборах в Миттерсиле (Австрия).