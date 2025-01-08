https://news.day.az/sport/1721563.html "Сабаил" расстался с игроком Аутсайдер Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сабаил" расстался с футболистом Вусалом Масимовым. İdman.biz сообщает, что контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. 24-летний защитник отыграл 374 минуты в девяти матчах в первой половине сезона 2024/2025. Отметим, что Вусал перешел в "Сабаил" летом из "Кяпаза".
"Сабаил" расстался с игроком
Аутсайдер Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сабаил" расстался с футболистом Вусалом Масимовым.
İdman.biz сообщает, что контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.
24-летний защитник отыграл 374 минуты в девяти матчах в первой половине сезона 2024/2025.
Отметим, что Вусал перешел в "Сабаил" летом из "Кяпаза".
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