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"Сабаил" расстался с игроком

Аутсайдер Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сабаил" расстался с футболистом Вусалом Масимовым. İdman.biz сообщает, что контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. 24-летний защитник отыграл 374 минуты в девяти матчах в первой половине сезона 2024/2025. Отметим, что Вусал перешел в "Сабаил" летом из "Кяпаза".