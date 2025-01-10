Кто победит в седьмой игре?

Определился первый соперник сборной Азербайджана по футболу по товарищеским матчам в 2025 году.

Как сообщает İdman.biz, сборная Беларуси, которая 25 марта встретится с нашей национальной командой, сыграет с нашей сборной в седьмой раз в истории.

На данный момент между соперниками состоялось шесть поединков. Наша сборная имеет преимущество в этих матчах.

У Азербайджана три победы, две ничьи и всего одно поражение. В последних трех поединках наша команда не знает поражений: две победы, одна ничья. Всего наши футболисты забили семь голов и пропустили четыре.

Четыре из предыдущих матчей были товарищескими, а два прошли в рамках Лиги наций. В официальных матчах турнира осенью 2022 года наша команда не только не проиграла, но и не пропустила ни одного гола - 0:0, 2:0.

Сборная Беларуси посетит Баку уже в третий раз. В предыдущих матчах побеждала команда, забившая гол. В 2018 году Беларусь одержала победу, забив единственный гол. Спустя четыре года наша команда одержала победу, отличившись дважды и не пропустив.

Отметим, что стадион и время проведения матча, который состоится в Баку 25 марта, пока не уточняются.

Азербайджан - Беларусь: Все игры

27 мая 1996 года. Молодечно. Товарищеская игра. Беларусь - Азербайджан - 2:2

26 февраля 2001 г. Албена (Болгария). Товарищеская игра. Беларусь - Азербайджан - 0:1

23 марта 2018 года. Баку. Товарищеская игра. Азербайджан - Беларусь - 0:1

2 июня 2021 г. Минск. Товарищеская игра. Беларусь - Азербайджан - 1:2

6 июня 2022 г. Нови-Сад. Лига Наций. Беларусь - Азербайджан 0:0

13 июня 2022 года. Баку. Лига Наций. Азербайджан - Беларусь - 2:0/