Расставание в "Шамахы"

Футбольная команда "Шамахы" рассталась с игроком Захидом Мардановым.

По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе клуба, контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию.

Марданов выступал в "Шамахы" с января 2023 года.