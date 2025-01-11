https://news.day.az/sport/1722171.html Расставание в "Шамахы" Футбольная команда "Шамахы" рассталась с игроком Захидом Мардановым. По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе клуба, контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию. Марданов выступал в "Шамахы" с января 2023 года.
Расставание в "Шамахы"
Футбольная команда "Шамахы" рассталась с игроком Захидом Мардановым.
По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе клуба, контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию.
Марданов выступал в "Шамахы" с января 2023 года.
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