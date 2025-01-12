Определился график игр Высшей лиги
В Высшей женской и мужской волейбольной лиге Азербайджана состоятся очередные матчи.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что игры очередного тура чемпионата пройдут 14-15 января.
Сначала волейболисты сыграют встречи пятого тура, а на следующий день состоится шестой тур в женской Высшей лиге.
Высшая лига (мужчины)
Пятый тур
14 января
16:00 "Гянджляр" - "Азеррейл"
Сумгайыский ОСК
16:00 "Хиласэдиджи" - МОИК
Спортзал МЧС
16:00 "Нефтчи" - "Муров Аз Терминал"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Высшая лига (женщины)
Шестой тур
15 января
16:00 "Абшерон" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
17:00 UNEC - "Муров Аз Терминал"
Спортивный зал ВК UNEC
18:00. "Азеррейл" - "Национальная Академия Авиации"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
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