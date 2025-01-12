Определился график игр Высшей лиги

В Высшей женской и мужской волейбольной лиге Азербайджана состоятся очередные матчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что игры очередного тура чемпионата пройдут 14-15 января.

Сначала волейболисты сыграют встречи пятого тура, а на следующий день состоится шестой тур в женской Высшей лиге.

Высшая лига (мужчины)
Пятый тур
14 января
16:00 "Гянджляр" - "Азеррейл"
Сумгайыский ОСК

16:00 "Хиласэдиджи" - МОИК
Спортзал МЧС

16:00 "Нефтчи" - "Муров Аз Терминал"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Высшая лига (женщины)
Шестой тур
15 января
16:00 "Абшерон" - "Гянджа"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00 UNEC - "Муров Аз Терминал"
Спортивный зал ВК UNEC

18:00. "Азеррейл" - "Национальная Академия Авиации"
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта