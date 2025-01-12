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Определился график игр Высшей лиги

В Высшей женской и мужской волейбольной лиге Азербайджана состоятся очередные матчи. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что игры очередного тура чемпионата пройдут 14-15 января. Сначала волейболисты сыграют встречи пятого тура, а на следующий день состоится шестой тур в женской Высшей лиге. Высшая лига (мужчины) Пятый тур