https://news.day.az/sport/1722690.html В Азербайджане открылось трансферное окно Сегодня в Азербайджане открылось трансферное окно. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клубы могут регистрировать новых игроков в Профессиональной футбольной лиге. Зимнее трансферное окно, которое открылось 14 января, продлится 28 дней. Регистрация новых игроков закончится 10 февраля в 23:59.
В Азербайджане открылось трансферное окно
Сегодня в Азербайджане открылось трансферное окно.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клубы могут регистрировать новых игроков в Профессиональной футбольной лиге.
Зимнее трансферное окно, которое открылось 14 января, продлится 28 дней. Регистрация новых игроков закончится 10 февраля в 23:59.
Отметим, что на этой неделе стартует вторая половина сезона Премьер-лиги.
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