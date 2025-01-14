Сегодня в Азербайджане открылось трансферное окно.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клубы могут регистрировать новых игроков в Профессиональной футбольной лиге.

Зимнее трансферное окно, которое открылось 14 января, продлится 28 дней. Регистрация новых игроков закончится 10 февраля в 23:59.

Отметим, что на этой неделе стартует вторая половина сезона Премьер-лиги.