Тхэквондисты откроют сезон в Фуджайре

Фуджайра (ОАЭ) станет первой остановкой в наступившем году для мирового тхэквондо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 9-10 февраля там состоится рейтинговый турнир, к которому готовится и команда Азербайджана. Далее по расписанию традиционное соревнование "Turkish Open" в Анталье (13-16 февраля).

Что касается главного старта года, то чемпионат мира состоится в Уси (Китай) 24-30 октября.

В то же время, локации некоторых соревнований пока не определены. Среди них чемпионат мира среди спортсменов до 21 года, а также Открытый ЧМ среди женщин.