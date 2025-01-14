https://news.day.az/sport/1722708.html Тхэквондисты откроют сезон в Фуджайре Фуджайра (ОАЭ) станет первой остановкой в наступившем году для мирового тхэквондо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 9-10 февраля там состоится рейтинговый турнир, к которому готовится и команда Азербайджана. Далее по расписанию традиционное соревнование "Turkish Open" в Анталье (13-16 февраля).
Тхэквондисты откроют сезон в Фуджайре
Фуджайра (ОАЭ) станет первой остановкой в наступившем году для мирового тхэквондо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 9-10 февраля там состоится рейтинговый турнир, к которому готовится и команда Азербайджана. Далее по расписанию традиционное соревнование "Turkish Open" в Анталье (13-16 февраля).
Что касается главного старта года, то чемпионат мира состоится в Уси (Китай) 24-30 октября.
В то же время, локации некоторых соревнований пока не определены. Среди них чемпионат мира среди спортсменов до 21 года, а также Открытый ЧМ среди женщин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре