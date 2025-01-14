https://news.day.az/sport/1722745.html Новый легионер в "Сумгайыте" "Сумгайыт" подписал контракт с 25-летним американским баскетболистом Эндрю Лоудером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Бывший игрок команды "Cleveland State University Vikings" подписал контракт до конца сезона.
Новый легионер в "Сумгайыте"
"Сумгайыт" подписал контракт с 25-летним американским баскетболистом Эндрю Лоудером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Бывший игрок команды "Cleveland State University Vikings" подписал контракт до конца сезона.
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