Новый легионер в "Сумгайыте"

"Сумгайыт" подписал контракт с 25-летним американским баскетболистом Эндрю Лоудером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бывший игрок команды "Cleveland State University Vikings" подписал контракт до конца сезона.