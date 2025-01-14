Назначен новый главный тренер в сборной Азербайджана

Главным тренером молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо (U-21) назначен Эльнур Аманов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо Азербайджана.

Аманов продолжит также работу в качестве старшего тренера основной сборной.