https://news.day.az/sport/1722813.html Назначен новый главный тренер в сборной Азербайджана Главным тренером молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо (U-21) назначен Эльнур Аманов. Об этом сообщаетDay.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо Азербайджана. Аманов продолжит также работу в качестве старшего тренера основной сборной.
Назначен новый главный тренер в сборной Азербайджана
Главным тренером молодежной сборной Азербайджана по тхэквондо (U-21) назначен Эльнур Аманов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо Азербайджана.
Аманов продолжит также работу в качестве старшего тренера основной сборной.
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