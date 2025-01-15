Тренерский штаб сборной Азербайджана обнародовал состав на первый турнир года - "Большой шлем", который состоится 1-2 февраля в Париже (Франция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку вошли Ахмед Юсифов, Гусейн Аллахъяров (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Рашид Елкиев (оба 73 кг), Рашид Мамедалиев, Вусал Галандарзаде (оба 73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури и Кянан Насибов (оба +100 кг).

На сегодняшний день на "Большой шлем" заявились команды из 44-х стран.