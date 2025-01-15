Состоится чемпионат Азербайджана U-21

"В возрастной группе до 21 года есть потенциальные тхэквондисты".

Об этомİdman.biz рассказал новый главный тренер сборной Азербайджана U-21 по тхэквондо Эльнур Аманов.

Он прокомментировал свое назначение. По словам Аманова, позиция главного тренера в сборной U-21 приобрела важное значение:

"До сих пор в этой возрастной группе проводился только чемпионат Европы. Но в этом году состоится еще и чемпионат мира. По этой причине руководство федерации назначило меня главным тренером, а Захида Мамедова - помощником тренера. Мы будем работать над дальнейшим улучшением подготовки наших спортсменов и достижением успешных результатов".

Опытный специалист подчеркнул, что сейчас главным приоритетом является формирование состава команды:

"Сначала мы проведем чемпионат Азербайджана U-21. После этого станет ясно, кто войдет в команду. Потому что возрастная группа U-21 такова, что в нее попадают как молодые, так и взрослые спортсмены. После определения состава национальной сборной начнется подготовка к чемпионатам Европы и мира. Наша главная цель - завоевать медали в обоих престижных соревнованиях".

Отметим, что Аманов также продолжит работу с нашей мужской сборной.