"Шеки" стал лидером
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся две игры.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что перенесенные с девятого тура матчи пройдут в группе B.
В Шеки развернулась борьба за лидерство. За первое место боролись команда города и "Гянджа". "Шеки" победил и возглавил турнирную таблицу.
Аутсайдер чемпионата "Сумгайыт" встретится с "Губой".
Азербайджанская баскетбольная лига
Деятый тур
15 января
Группа B
14:00 "Шеки" - "Гянджа" - 72:66 (17:12, 18:23, 22:16, 15:15)
Шекинский Олимпийский Комплекс
19:00. "Сумгайыт" - "Губа"
Сумгайытский ОСК
|
1
|
Шеки
|
10
|
8
|
2
|
976-825
|
18
|
2
|
Орду
|
10
|
7
|
3
|
883-729
|
17
|
3
|
Гянджа
|
10
|
7
|
3
|
751-656
|
17
|
4
|
Губа
|
9
|
3
|
6
|
733-750
|
12
|
5
|
Лянкяран
|
10
|
2
|
8
|
731-924
|
12
|
6
|
Сумгайыт
|
9
|
2
|
7
|
714-875
|
11
Отметим, что игры были перенесены в связи с тем, что 26 декабря в Азербайджане был днем траура.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре