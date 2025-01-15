"Шеки" стал лидером

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся две игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что перенесенные с девятого тура матчи пройдут в группе B.

В Шеки развернулась борьба за лидерство. За первое место боролись команда города и "Гянджа". "Шеки" победил и возглавил турнирную таблицу.

Аутсайдер чемпионата "Сумгайыт" встретится с "Губой".

Азербайджанская баскетбольная лига

Деятый тур

15 января

Группа B

14:00 "Шеки" - "Гянджа" - 72:66 (17:12, 18:23, 22:16, 15:15)

Шекинский Олимпийский Комплекс

19:00. "Сумгайыт" - "Губа"

Сумгайытский ОСК

1 Шеки 10 8 2 976-825 18 2 Орду 10 7 3 883-729 17 3 Гянджа 10 7 3 751-656 17 4 Губа 9 3 6 733-750 12 5 Лянкяран 10 2 8 731-924 12 6 Сумгайыт 9 2 7 714-875 11

Отметим, что игры были перенесены в связи с тем, что 26 декабря в Азербайджане был днем ​​траура.