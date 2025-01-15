"Шеки" стал лидером

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся две игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что перенесенные с девятого тура матчи пройдут в группе B.

В Шеки развернулась борьба за лидерство. За первое место боролись команда города и "Гянджа". "Шеки" победил и возглавил турнирную таблицу.

Аутсайдер чемпионата "Сумгайыт" встретится с "Губой".

Азербайджанская баскетбольная лига
Деятый тур

15 января
Группа B
14:00 "Шеки" - "Гянджа" - 72:66 (17:12, 18:23, 22:16, 15:15)
Шекинский Олимпийский Комплекс

19:00. "Сумгайыт" - "Губа"
Сумгайытский ОСК

1

Шеки

10

8

2

976-825

18

2

Орду

10

7

3

883-729

17

3

Гянджа

10

7

3

751-656

17

4

Губа

9

3

6

733-750

12

5

Лянкяран

10

2

8

731-924

12

6

Сумгайыт

9

2

7

714-875

11

Отметим, что игры были перенесены в связи с тем, что 26 декабря в Азербайджане был днем ​​траура.