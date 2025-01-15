https://news.day.az/sport/1723095.html Очередной трансфер "Кяпаза" Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" оформила свой очередной трансфер. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sports.az, представитель "Гянджи" подписал контракт с полузащитником сборной Таджикистана Шервони Мабатшоевым. 24-летний футболист - один из создателей величайшего успеха в истории таджикского футбола.
Очередной трансфер "Кяпаза"
Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" оформила свой очередной трансфер.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sports.az, представитель "Гянджи" подписал контракт с полузащитником сборной Таджикистана Шервони Мабатшоевым.
24-летний футболист - один из создателей величайшего успеха в истории таджикского футбола. Мабатшоеву удалось выйти в четвертьфинал со сборной Таджикистана на Кубке Азии 2023 года в Катаре. Всего он сыграл 29 матчей за первую команду своей страны и забил шесть голов.
Мабатшоев выступал в Таджикистане за "Баркчи", "ЦСКА Памир" (Душанбе) и "Истиклол".
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