Очередной трансфер "Кяпаза"

Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" оформила свой очередной трансфер.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sports.az, представитель "Гянджи" подписал контракт с полузащитником сборной Таджикистана Шервони Мабатшоевым.

24-летний футболист - один из создателей величайшего успеха в истории таджикского футбола. Мабатшоеву удалось выйти в четвертьфинал со сборной Таджикистана на Кубке Азии 2023 года в Катаре. Всего он сыграл 29 матчей за первую команду своей страны и забил шесть голов.

Мабатшоев выступал в Таджикистане за "Баркчи", "ЦСКА Памир" (Душанбе) и "Истиклол".